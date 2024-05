Conte-Napoli, IL MATTINO: “Se salta Conte non resta che Stefano Pioli (e non è un piano B)”

Il nuovo allenatore della SSC Napoli sarà sicuramente Antonio Conte. Con il mister pugliese si è ormai ai dettagli e si stanno definendo gli ultimi intoppi burocratici prima di dare l’annuncio ufficiale, il quale dovrebbe avvenire in grande stile e comunque entro il prossimo due giugno.

In ogni caso, considerando i trascorsi della SSC Napoli (come Gabri Veiga, ndr), bisogna attendere l’annuncio ufficiale prima di esultano. L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito al possibile colpo di scena e chi, in quel caso, prenderebbe il posto di Antonio Conte.

“Il corteggiamento prosegue anche perché uno stop vero e proprio non c’è mai stato. Tuttavia in casa azzurra nessuno vuole dare per scontato un esito positivo. Tradotto: bisogna attendere ancora”.

SALTA ANTONIO CONTE? IL PIANO B È GIÀ DECISO: STEFANO PIOLI

“Ma intanto se salta Conte, su chi dirottare le proprie intenzioni? Perché Italiano non aspetta in eterno e dopo la finale di Atene di domani sera deciderà. Non resta che Pioli. A cui bisognerebbe spiegare che non è affatto un piano B. Ma questo, nel caso, sarebbe l’ultimo dei problemi”.