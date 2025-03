Conte-Napoli, nessuna frattura tra le due parti: ecco come può rimanere

Antonio Conte sembrerebbe stabile sulla panchina azzurra, ma per rimanere ancora a lungo nel capoluogo campano vorrebbe garanzie da parte di Aurelio De Laurentiis

Nonostante un avvio di stagione e un continuo altrettanto buono, la rosa del Napoli di Antonio Conte continua a non esaltare il tecnico salentino. L’ex commissario tecnico della nazionale e allenatore di Juventus e Inter vorrebbe una rosa ancor più competitiva, tanto che è da inizio stagione che richiede rinforzi.

A tal punto che avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis di comprare più giocatori di livello, con l’impegno di rimanere sulla panchina azzurra. Una condizione fattibile, con il tecnico leccese che potrebbe valutare l’addio solo nel caso in cui Aurelio De Laurentiis non mantenga la parola data. La frattura citata da alcuni media, però, non sembra mai esserci stata.

Parla Areniello

Armando Areniello, cronista sportivo, ha parlato così della situazione: “Ai tanti che me lo hanno chiesto in privato: per quanto mi risulta, non c’è alcuna frattura tra De Laurentiis e Antonio Conte. I due sono in piena sintonia e a fine stagione si siederanno al tavolo per discutere del futuro del Napoli. Il tecnico è intenzionato a continuare sulla panchina azzurra, ovviamentea patto che la rosa venga rinforzata notevolmente (e così sarà). Inoltre, l’allenatore ha un contratto di 3 anni, non ci sono clausole e Aurelio De Laurentiis non lo lascerebbe mai libero di accasarsi sulla panchina di squadre rivali come Milan e Juventus.

Poi parole anche sull’Inter: “Santiago Castro e Nico Paz sono i primi obiettivi dell’Inter per l’estate. Per l’attaccante serve una cifra tra i 30 e i 35 milioni ma i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una contropartita (Carboni riservandosi la recompra?) per dimezzare l’esborso economico. Il fantasista piace ma la trattativa è molto complessa anche se la volontà del calciatore sarà fondamentale in questo senso. Sullo sfondo resta Jonathan David, l’offerta al giocatore è stata già fatta, 6 milioni a stagione per quattro anni più uno, si aspetta la sua risposta anche se in questo momento in pole c’è il Barcellona”.