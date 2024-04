Conte-Napoli, quattro calciatori incedibili. In attacco c’è un grosso nome per sostituire Osimhen

Nel suo editoriale sul portale NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha parlato del Napoli e del possibile arrivo in panchina di Antonio Conte. Il tecnico sarebbe vicino al club azzurro e nelle ultime ore arrivano ulteriori conferme. Il mister avrebbe già indicato una lista di calciatori incedibili: “Pochi incedibili e tanti calciatori in partenza”.

“Nella short list dei nomi graditi a Conte, da confermare, ci sono Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia, a cui il Napoli offrirà il rinnovo a cifre importanti. Si lavora per chiudere l’operazione Conte e tutto il resto verrà di conseguenza”

LUKAKU PRIMO COLPO DEL NAPOLI CON ANTONIO CONTE IN PANCHINA: LA VALUTAZIONE DELL’ATTACCANTE DEL CHELSEA ORA IN PRESTITO ALLA ROMA DI DE ROSSI

L’attaccante belga è ancora un giocatore del Chelsea ma, non sembra rientrare più nei piani del club della Premier League. Per questo, quest’anno, è in prestito alla Roma. Nonostante negli ultimi mesi non sia riuscito ad esprimere il suo potenziale, la sua valutazione è di circa 30 milioni di euro.