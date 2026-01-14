Conte non vuole cedere Ambrosino: ha superato Lucca nelle gerarchie

Il Napoli continua a far parlare di sé anche sul mercato e questa volta il protagonista è Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha preso una decisione chiara: Giuseppe Ambrosino non si muove. L’attaccante era vicino al Venezia, ma l’affare è stato bloccato all’ultimo momento proprio per volontà del tecnico

Lucca perde terreno?

Conte ha voluto fermare la cessione del giovane Ambrosino perché non vuole restare con poche alternative in attacco. In questa fase della stagione ogni giocatore può essere importante, soprattutto quando ci sono tante partite da giocare. Ambrosino, pur essendo giovane, viene visto come un elemento utile per completare la rosa e dare una mano quando serve. Per questo motivo l’allenatore ha preferito tenerlo a Napoli, almeno per ora.

La scelta sorprende anche per un altro motivo: Ambrosino viene considerato davanti a Lorenzo Lucca nelle gerarchie. Lucca, arrivato con buone aspettative, non è riuscito finora a convincere pienamente. Conte guarda soprattutto a quello che vede in allenamento e in partita, senza fare differenze in base al nome o al costo del cartellino. Se un giocatore dà garanzie, gioca. Altrimenti resta indietro.

Il clima si accende

Questa situazione dimostra quanto Conte abbia un ruolo centrale nelle decisioni del club e quanto la situazione possa rischiare, nuovamente, di surriscaldarsi all’interno dell’ambiente Napoli. L’allenatore vuole una squadra pronta e completa e non accetta di perdere giocatori senza avere valide alternative. Nei prossimi giorni si capirà se il mercato porterà novità in attacco, ma una cosa è certa: Ambrosino, almeno per il momento, resta al Napoli. E per lui potrebbe essere un’occasione importante per mettersi in mostra e conquistare spazio.