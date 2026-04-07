Conte nuovo CT dell’Italia? De Laurentiis ha un grande nome in testa

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con quello della Nazionale. Antonio Conte, attuale tecnico azzurro, è infatti uno dei nomi più forti in orbita Italia. Un’ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe inevitabilmente uno scenario complesso e affascinante per il club partenopeo, chiamato a programmare con attenzione il proprio futuro tecnico.

In caso di addio di Conte, Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando diversi profili per non farsi trovare impreparato. Il sogno proibito porta a Cesc Fabregas: una scelta ambiziosa, quasi visionaria, che potrebbe spingere il presidente a una vera e propria follia pur di portare a Napoli un allenatore giovane, carismatico e con una forte idea di calcio moderno.

Qualora però la pista Fabregas non fosse percorribile, le alternative non mancano. In cima alla lista ci sarebbe Vincenzo Italiano, apprezzato per il suo gioco offensivo e per il lavoro svolto negli ultimi anni. Attenzione anche a Francesco Farioli, profilo emergente e molto stimato per le sue idee innovative, oltre a Fabio Grosso.

Infine resta viva anche l’opzione Daniele De Rossi, nome che affascina per leadership e personalità, qualità che De Laurentiis considera fondamentali per guidare una piazza esigente come Napoli. Il destino di Conte e quello del club azzurro sono dunque legati a doppio filo: le prossime settimane potrebbero essere decisive per scrivere il nuovo capitolo della panchina partenopea.