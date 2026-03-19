Napoli, Antonio Conte guiderà ancora gli azzurri

Non manca molto ormai al termine della stagione calcistica ed è, quindi, tempo di pensare al futuro anche per il Napoli. Alla guida del club partenopeo ci dovrebbe essere ancora Antonio Conte. Ne ha parlato il giornale Il Mattino, spiegando che il “Conte-ter” appare solo una pura formalità.

Le operazioni di coordinamento con il tecnico ex Inter e Juve ed il direttore sportivo Giovanni Manna sono già avviate. C’è poi il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha tutte le intenzioni di continuare con Conte e che vorrebbe offrire un rinnovo ancora più lungo al tecnico.

Anche Conte, dal canto suo, pare non avere dubbi, visto anche il suo contratto in essere a 7 milioni a stagione. Questa stagione è stata molto complicata, in circostanze diverse e senza tanti infortuni staremmo parlando di un altro Napoli, un Napoli che lotta per la Champions League, come ammesso stesso dal ds Manna.

La speranza è che la prossima stagione sia totalmente diversa sotto tutti i punti di vista. Il Napoli vuole tornare a fare bene sia in Italia che in Europa. Ci si aspettano anche diversi movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita.