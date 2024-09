Conte, parole di gioia da Manna: “Lo abbiamo preso, è fatta”

Antonio Conte esultò di gioia quando Giovanni Manna gli rivelò uno dei colpi estivi del suo Napoli. L’allenatore salentino, infatti, voleva a tutti i costi un giocatore in particolare

Non solo Billy Gilmour, ma anche Scott McTominay. L’ormai ex Manchester United, arrivato quest’estate proprio dai Red Devils al Napoli, sembrerebbe essere uno dei profili su cui Antonio Conte ha premuto più fortemente per l’acquisto.

L’ex allenatore di Chelsea, Tottenham, Inter, Juventus e della nazionale italiana ha, infatti, cercato in tutti i modi di convincere la dirigenza a comprare il centrocampista scozzese. Tanto che nel momento in cui Giovanni Manna gli ha detto “Lo abbiamo preso, è fatta” è saltato di gioia.

McTominay, per la gioia di Antonio Conte

Quest’estate sembrava ci fosse una chiusura immediata per Brescianini, poi saltato e andato all’Atalanta, con Giovanni Manna che virò immediatamente però su Scott McTominay. Una trattativa che è stata difficile, ma gestita ottimamente dall’ex dirigente bianconero.

Lo scozzese è un giocatore che può dare tanto e lo dimostra anche il fatto che tra Serie A, Premier League e Community Shield ha già giocato 5 partite. Un attestato di stima, sia da parte di Antonio Conte che da quella di Erik Teen Haag che non hanno voluto mai smettere di credere nel giocatore scozzese. Ora questa nuova avventura in Serie A si prospetta partire con il piede giusto per l’ex Manchester United, che vuole cercare di ritagliarsi un posto di rilievo tra l’11 titolare del Napoli e provare a vincere tutto il possibile in questa nuova stagione.