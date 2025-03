Conte pensa a Milinkovic-Savic per il Napoli, nonostante la trattativa per il prolungamento di Meret

Antonio Conte sarebbe interessato all’idea di ingaggiare il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic nella finestra di mercato estiva, nonostante il Napoli sia vicino ad un accordo per il prolungamento del contratto con l’attuale numero uno Alex Meret

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, il Napoli sta pianificando un’entusiasmante operazione di reclutamento nella finestra di trasferimento estiva, in vista dell’atteso ritorno in Champions League nella prossima stagione.

Sono già stati accostati diversi nomi in diverse posizioni, tra cui i difensori Federico Gatti e Sam Beukema della Juventus e del Bologna, oltre all’accordo per l’ingaggio di Luca Marianucci dall’Empoli. In attacco sono stati accostati Igor Paixao del Feyenoord e Edon Zhegrova del Lille, oltre all’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca. Tuttavia, Sky e Gianluca Di Marzio sostengono che Conte sia particolarmente interessato al portiere Milinkovic-Savic, anche se Meret è vicino a firmare il prolungamento del contratto.

Conte è interessato all’affare Milinkovic-Savic per il Napoli

Secondo quanto riportato sabato, Conte sarebbe interessato all’idea di avere due titolari in competizione per un posto da titolare nella prossima stagione. Milinkovic-Savic ha mantenuto nove reti in Serie A in questa stagione, un record superato solo da Yann Sommer dell’Inter (12), Michele Di Gregorio della Juventus (11), Meret del Napoli (11), Mile Svilar della Roma (11), Mike Maignan del Milan (10) e Marco Carnesecchi dell’Atalanta (10).

Milinkovic-Savic ha anche parato quattro rigori in questa stagione, un numero migliore di qualsiasi altro portiere nei cinque principali campionati europei. Vedremo se sarà pronto al grande salto o deciderà, comunque, di restare al Torino per provare a rendere grandi i granata.