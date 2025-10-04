Conte pensa a un piccolo turnover per la sfida al Genoa

Dopo il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli di Antonio Conte prepara la sfida in campionato al Genoa di domani alle ore 18 allo stadio Maradona. L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria in campionato dopo lo stop di domenica scorsa contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Il Napoli si ritrova attualmente al primo posto della classifica di Serie A a pari punti proprio con Milan e Roma a quota 12. A Fuorigrotta, invece, arriva un Genoa che non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato: in cinque gare, gli uomini di Patrick Vieira sono riusciti a ottenere solamente due punti e si trovano all’ultimo posto al pari di Lecce e Pisa. I rossoblù cercheranno il riscatto in trasferta dopo aver perso l’ultima di campionato al Marassi per 3-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Dopo questa giornata, ci sarà la sosta per le Nazionali e considerato che per il Napoli quella contro il Genoa sarà la terza partita in 7 giorni, sarà fondamentale per Conte attuare le dovute precauzioni al livello di turnover per non sovraccaricare eccessivamente i suoi giocatori.

Giovanni Di Lorenzo, che non ha preso parte alla gara di Champions per la squalifica rimediata per l’espulsione contro il Manchester City, tornerà in campo indossando la fascia da capitano. La mossa che sta maturando Antonio Conte per mischiare un po’ le carte, invece, sarebbe quella di schierare dal primo minuto David Neres.

L’incognita sarà comunque quella del modulo, visto che secondo le indiscrezioni, l’allenatore del Napoli non sarebbe intenzionato a cambiare modulo restando fedele al 4-1-4-1 di quest’inizio di stagione. Il brasiliano, vista la sua duttilità, può essere impiegato come esterno a destra di centrocampo, ma eventualmente anche esterno in un 4-3-3, dando a Conte più di un asso nella manica per modificare, anche in corsa, il suo Napoli.