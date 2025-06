Conte pensa ad Hudson Odoi se salta Sancho

Antonio Conte sarebbe tentato dal provare a prendere Callum Hudson Hodoi nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a Jadon Sancho. Il calciatore inglese, di proprietà del Nottingham Forrest, è stato già allenato dal tecnico salentino

Il punto sulla situazione Sancho

Allo stato attuale delle cose, la trattativa che porterebbe Jadon Sancho al Napoli sembrerebbe essere in una fase di stallo. Infatti, secondo quanto emerso nelle ultime ore, i partenopei avrebbero stanziato circa un tesoretto di 50 milioni di euro per il nuovo esterno. I nomi principali sarebbero quello di Garnacho, al momento in vantaggio, e quello di Jadon Sancho. Per Sancho sembrerebbe essersi abbassato il prezzo richiesto dal Manchester United, che aveva gonfiato di tanto nelle scorse settimane, che adesso anche per via di un contratto in scadenza chiede circa 25-30 milioni di euro.

Callum Hudson Odoi sull’orizzonte

E mentre il Napoli si interroga se puntare tutto su Alejandro Garnacho sia la soluzione giusta, all’orizzonte si fa avanti una proposta di Antonio Conte: risparmiare prendendo un giocatore che già conosce e sfruttare i soldi in più reparti. Il tecnico salentino avrebbe richiesto Callum Hudson Odoi, già avuto al Chelsea e che oggi vale 15-20 milioni. Per Garnacho ne servirebbero almeno 40, con Antonio Conte che vorrebbe il miglior colpo possibile, pur sempre guardando alle caratteristiche.