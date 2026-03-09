Conte pensa al cambio modulo per il finale di stagione: ecco chi rischia di stare fuori

Il Napoli di Antonio Conte potrebbe cambiare volto tattico proprio nel momento decisivo della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico starebbe valutando una modifica al sistema di gioco utilizzato negli ultimi mesi per affrontare al meglio il rush finale del campionato in cui da un lato c’è da blindare la qualificazione Champions e dall’altra la flebile speranza di un crollo dell’Inter che si trova ora a undici punti di distacco. L’obiettivo è ritrovare equilibrio e qualità dopo i graduali rientri degli infortunati come McTominay, Anguissa e De Bruyne.

Il modulo 3-4-2-1, utilizzato a lungo per sopperire alle assenze, potrebbe dunque essere accantonato. Conte starebbe infatti pensando di tornare a un assetto più offensivo e tecnico, già visto nella prima parte della stagione, quando il Napoli aveva mostrato una delle versioni più brillanti del proprio gioco.

L’idea sarebbe quella di riproporre la formula dei cosiddetti “Fab Four” a centrocampo. In cabina di regia agirebbe Lobotka, mentre sulla linea dei quattro più avanzati troverebbero spazio McTominay, Anguissa e De Bruyne insieme a Politano. Il sistema diventerebbe quindi un 4-1-4-1, con lo scozzese schierato sul lato sinistro e Politano sul versante opposto.

Molto, però, dipenderà dalle condizioni fisiche dei protagonisti. Conte attende risposte soprattutto da McTominay, ma anche da Anguissa e De Bruyne, giocatori fondamentali per dare equilibrio e qualità alla manovra. Se tutti dovessero garantire continuità atletica, il Napoli potrebbe tornare a esprimere il calcio brillante visto a inizio stagione.

Il ritorno a questo assetto comporterebbe però anche alcune scelte difficili. Con il centrocampo ridisegnato, infatti, potrebbero trovare meno spazio giocatori come Elmas e soprattutto Vergara, che rischierebbero di scivolare nuovamente in panchina nelle ultime e decisive settimane di campionato.