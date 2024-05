Conte, pronte le bozze di contratto per il Napoli

Per Antonio Conte al Napoli sembrerebbe mancare pochissimo, con Ciro Venerato – giornalista Rai – che ha confermato come ci sia già una bozza di contratto per l’ex commissario tecnico della nazionale italiana

Il Napoli si avvicina ad avere il suo nuovo tecnico per la prossima stagione. Antonio Conte è in pole e attualmente sarebbe vicinissimo a sedersi sulla panchina più prestigiosa della Campania. Gli ex campioni d’Italia spingono da tempo sul tecnico leccese, tanto che Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto più di un dialogo con lui.

Il patron azzurro starebbe spingendo pur di prendersi il tecnico ex Juventus e Inter, con il movimento Napoli in fermento per la possibilità di arrivo del salentino. Sono ore calde e nei prossimi giorni potremmo avere già una fumata bianca da parte di entrambe le parti.

Ciro Venerato racconta la situazione

Ciro Venerato, giornalista per la Rai, ha evidenziato la situazione. Al momento il terreno contrattuale è bollente, ma le parti si starebbero avvicinando: “Da qualche ora sono arrivate le prime bozze contrattuali all’avvocato Grassani. Quest’ultimo è l’avvocato del Napoli che ha il compito di studiare le carte comunicando all’uomo dei conti Chiavelli eventuali incongruenze. Aurelio De Laurentiis ha parlato di dieci giorni? Ha un po’ esagerato, servirà molto meno. Dopo che Gasperini ha deciso di restare all’Atalanta, il presidente, che conosceva le richieste di Antonio Conte, ha deciso di affondare il colpo per il mister pugliese. C’è un accordo sulle cifre e sulla durata del contratto, ma andranno definiti altri aspetti per chiudere l’affare”.