Conte punta su un top player: “Ci metto la faccia per lui”

Antonio Conte ha espresso piena fiducia in un giocatore del Napoli, definendolo un “top player” e affermando: “Ci metto la faccia per lui” . Questa dichiarazione sottolinea l’importanza che l’allenatore attribuisce al calciatore nel progetto tecnico della squadra

Scott McTominay è ormai una colonna portante del Napoli di Antonio Conte. Acquistato nell’estate del 2024 dal Manchester United per 30,5 milioni di euro, il centrocampista scozzese ha rapidamente conquistato il cuore dei tifosi e il rispetto dell’ambiente calcistico italiano. Con 12 gol in stagione, tra cui una doppietta decisiva contro il Torino, McTominay ha superato il record di Denis Law per il maggior numero di reti in una singola stagione di Serie A da parte di uno scozzese.

La sua versatilità tattica gli ha permesso di adattarsi perfettamente al sistema di gioco di Conte, ricoprendo ruoli sia da mezzala che da trequartista. La sua capacità di inserirsi negli spazi, unita a un’ottima visione di gioco, lo ha reso fondamentale nella manovra offensiva del Napoli. Inoltre, il suo impegno e la sua dedizione gli hanno valso l’affetto dei tifosi, che lo hanno soprannominato “McFratm”, unendo il suo cognome al termine napoletano “fratmo”, che significa “fratello”.

La fiducia di Conte in McTominay, espressa con la frase “Ci metto la faccia per lui, è un top player”, si è rivelata fondata. Il tecnico salentino ha saputo valorizzare le qualità del centrocampista, integrandolo perfettamente nel progetto tecnico del Napoli. Con il club attualmente in testa alla Serie A, a tre punti di vantaggio sull’Inter, McTominay è uno dei protagonisti principali nella corsa al titolo.

Stagione da sogno

L’adattamento di McTominay al calcio italiano è stato facilitato anche dal suo stile di vita. Il suo chef personale, Mario Sorrentino, ha sottolineato come la dieta e la routine alimentare dello scozzese abbiano contribuito al suo successo sul campo. McTominay ha adottato orari dei pasti tipicamente italiani, dimostrando un impegno totale nell’integrazione culturale e professionale.

In sintesi, Scott McTominay si è rivelato un acquisto azzeccato per il Napoli. La sua crescita esponenziale sotto la guida di Conte e il suo impatto decisivo nelle partite chiave testimoniano la bontà del suo inserimento nel club partenopeo. Con il campionato ormai giunto alle battute finali, McTominay rappresenta una delle certezze su cui il Napoli può contare per raggiungere il quarto scudetto della sua storia.