Conte può salutare Napoli e andare in nazionale: ADL ha già in mente il sostituto

Il futuro di Antonio Conte torna a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana. Dopo il recente terremoto nel calcio azzurro, con l’addio del commissario tecnico Gattuso e del presidente Gravina, il nome dell’allenatore del Napoli è tra i più caldi per guidare la rinascita. Un’ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, costringerebbe il club partenopeo a muoversi rapidamente per non farsi trovare impreparato e con Aurelio De Laurentiis che ha già un possibile nome

Si inizia a far sul serio

Aurelio De Laurentiis sembra già aver anticipato ogni scenario. L’idea di perdere Conte non è più così remota e, proprio per questo, il Napoli avrebbe individuato da tempo il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. In cima alla lista c’è Vincenzo Italiano, tecnico stimato per il suo calcio propositivo e per la capacità di valorizzare i giocatori a disposizione.

Italiano rappresenterebbe una scelta in linea con la filosofia del club: un allenatore moderno, capace di dare identità e continuità, ma anche di gestire la pressione di una piazza esigente. Il suo percorso recente, nonostante qualche difficoltà, ha confermato qualità importanti che non sono passate inosservate.

Possibile alternativa

Non è però l’unico nome sul tavolo. Restano vive anche alternative come quella di Francesco Farioli, profilo emergente e apprezzato per le sue idee innovative. Tuttavia, al momento, Italiano resta il favorito, il primo nome cerchiato in rosso in caso di addio di Conte.