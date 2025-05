Conte rimane al Napoli: sul taccuino Gyökeres, David e Frattesi

Dopo l’annuncio ufficiale della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, comincia a prendere forma definitivamente il progetto del calciomercato estivo degli azzurri. Con Kevin De Bruyne sullo sfondo che alzerebbe notevolmente il tasso tecnico della squadra, durante il colloqui con De Laurentiis, il tecnico leccese ha sicuramente espresso le sue preferenze sui calciatori che dovrebbero arrivare.

L’attacco è uno dei reparti da rinforzare. Il solo Lukaku non sarà più sufficiente alla luce anche della partecipazione alla prossima Champions League e c’è bisogno di un colpo a effetto. Colpo che potrebbe essere foraggiato anche dall’eventuale cessione di Osimhen che potrebbe portare nelle casse partenopee un po’ di linfa vitale.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tra i top player che il Napoli sta valutando ci sarebbe anche il nome di Viktor Gyökeres, attaccante svedese attualmente allo Sporting Lisbona. Quest’anno ha fatto parlare a lungo di sé grazie ai suoi 39 goal in 33 presenze nel campionato portoghese. Le squadre lusitane, com’è noto, sono botteghe care, per cui ci sarebbe bisogno di un esborso importantissimo.

Altri nomi che continuano a circolare sono quelli di Jonathan David e Davide Frattesi. Il francese è in scadenza di contratto con il Lille, per cui si tratterebbe di un colpo a parametro zero: da discutere ingaggio e commissioni. Frattesi, invece, domani sera si giocherà a Monaco di Baviera la finale di Champions League contro il PSG partendo dalla panchina. L’ex Sassuolo vorrebbe più spazio e un trasferimento al Napoli potrebbe garantirgli più continuità.

Più in secondo piano c’è anche il nome di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina, dopo un iniziale scetticismo, ha convinto la piazza Firenze sfoderando grandi prestazioni e guadagnandosi anche la maglia della Nazionale. In casa Viola la situazione non è facile dopo l’addio di Palladino, per cui ci sarà prima da capire chi sarà il prossimo allenatore e che tipo di valutazioni verranno fatte.