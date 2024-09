Conte ritrova serenità, il centrocampo del Napoli prende forma: Anguissa e Lobotka imprescindibili

Antonio Conte può finalmente respirare con più tranquillità: il suo centrocampo si sta completando e offre garanzie di solidità e qualità. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli ha a disposizione una rosa arricchita dai nuovi arrivi dalla Premier League e da giocatori di grande dinamismo, come i talenti scozzesi.

Anguissa e Lobotka al centro del progetto

Tuttavia, al centro di tutto ci sono ancora loro: Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, colonne portanti dello scudetto conquistato. Sono loro, secondo Conte, l’anima di quel trionfo indimenticabile, anche se ormai parte del passato. Ha dichiarato il tecnico: “Anguissa e Lobotka hanno lasciato un segno indelebile, sia individualmente che come coppia. Non a caso, sono una delle migliori coppie di centrocampisti in circolazione”.

Il Corriere dello Sport approfondisce il percorso del duo in questo nuovo contesto tattico. Il passaggio da una mediana a tre a un centrocampo a due ha comportato qualche difficoltà iniziale, con prestazioni altalenanti: opache a Verona contro l’Hellas, più convincenti contro il Bologna, e difficili nel primo tempo contro il Parma, dove il Napoli ha sofferto la velocità degli avversari.

Tuttavia, nella ripresa contro i ducali, Anguissa e Lobotka hanno preso in mano la situazione, con il centrocampista camerunense che ha firmato il gol decisivo del 2-1 con un colpo di testa in stile Osimhen, su un assist perfetto di Neres. Un momento di liberazione per Anguissa, che aveva vissuto una stagione precedente difficile, al punto da valutare un trasferimento in Arabia Saudita. Ma l’arrivo di Conte ha cambiato tutto, bloccando qualsiasi ipotesi di addio e blindando il centrocampista camerunense, destinato a rimanere al centro del progetto azzurro.

In conclusione, il binomio Anguissa-Lobotka è un pilastro fondamentale per il Napoli di Conte, che, nonostante le sfide iniziali, sta ritrovando la coesione necessaria per ambire a nuovi successi.