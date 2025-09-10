Napoli, Antonio Conte soddisfatto dell’ultimo acquisto messo a segno da Giovanni Manna

Il Napoli ha chiuso uno dei colpi più attesi del mercato: Rasmus Hojlund. L’accordo con il Manchester United prevede un prestito oneroso da 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni, legato alla qualificazione alle coppe europee. L’operazione, del valore complessivo di 50 milioni, include anche una clausola di rivendita del 5% e una clausola rescissoria, valida dal 2027, tra gli 85 e i 90 milioni.

L’arrivo del centravanti danese, classe 2003, rappresenta una scelta strategica per il club partenopeo, che si garantisce un profilo giovane ma già pronto per il grande calcio. Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli aveva bisogno di una punta affidabile e il danese, per caratteristiche fisiche e tecniche, sembra perfetto per gli schemi di Antonio Conte.

Il tecnico salentino non ha nascosto la propria soddisfazione. Dopo la vittoria con il Cagliari, ha commentato: “Abbiamo preso calciatori che ci possono dare una mano nel presente e altri per il futuro del Napoli. Hojlund è un rinforzo importante e sono convinto che ci aiuterà molto”. Parole che certificano la piena fiducia del tecnico verso il nuovo acquisto.

Con Hojlund, il Napoli rinforza un reparto offensivo che aveva bisogno di nuova linfa e guarda con maggiore ottimismo alla stagione. L’investimento da 50 milioni testimonia la volontà della società di restare competitiva ai massimi livelli e di puntare su un attaccante che, oltre al presente, rappresenta una garanzia per il futuro.