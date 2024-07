Conte si oppone alla cessione di Natan

Natan non saluterà Napoli, almeno in questa sessione di mercato. Antonio Conte vuole trattenerlo e non sembra che il brasiliano possa andar via dagli azzurri così presto

Natan continuerà ad essere un difensore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha confermato che potrebbero non esserci più entrate per la difesa, con Mario Hermoso che dunque non verrà acquistato, e che l’unica cessione dovrebbe essere quella di Leo Ostigard in Francia.

Antonio Conte, però, avrebbe messo un veto: Natan non si tocca. L’allenatore salentino, infatti, sarebbe deciso a trattenere il brasiliano che è entrato di prepotenza nel mirino dell’Hellas Verona. Se prima dell’annuncio del tecnico leccese sulla panchina azzurra il brasiliano sembrava potesse salutare, ora è tutto cambiato.

Lo conferma Pedullà

Alfredo Pedullà ha confermato come il giocatore possa restare in partenopeo almeno fino a gennaio. Ecco cosa ha detto: “Su Natan c’è stato un timido approccio del Verona. Il club scaligero sarebbe disposto ad accollarsi una parte dello stipendio percepito dal difensore, ma Antonio Conte è stato chiaro: per ora il centrale non si muove”.

Parole che, dunque, la dicono chiara su come il calciatore sia al centro del progetto del Napoli al momento. Antonio Conte vuole puntare su di lui e sembra non si muoverà almeno fino a gennaio. Nel caso in cui dovesse floppare nei primi mesi di campionato, però, il tecnico leccese potrebbe mandarlo in prestito per farsi le ossa. Per ora il tutto è rimandato, con Conte pronto a tenere il giovane centrale e provare a plasmarlo come fatto con altri difensori in passato.