Conte si prepara alla sfida della Roma di Gasperini: altra rivoluzione in arrivo?

Dopo le convincenti vittorie contro l’Atalanta e il Qarabag, il Napoli si appresta a scendere in campo domani sera per affrontare la Roma capolista allo Stadio Olimpico per un altro capitolo della saga tra Antonio Conte e Gianpiero Gasperini. La scorsa stagione, nel match del Maradona, la sua Atalanta mise a nudo tutte le fragilità degli azzurri, imponendosi con un netto 0-3 e mostrando quanto il pressing organizzato dei bergamaschi potesse mettere in crisi la costruzione offensiva partenopea. Quella sconfitta fu però anche un punto di svolta: da lì, il Napoli iniziò un percorso di crescita che lo portò a ritrovare compattezza e idee più chiare sul campo.

Al momento della gara di ritorno, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Conte era riuscito a individuare una chiave capace di neutralizzare l’aggressività tipica delle squadre di Gasperini. Non rivoluzionò moduli o uomini, ma introdusse un concetto semplice e allo stesso tempo destabilizzante: la mobilità continua. Chiese ai suoi di cambiare costantemente posizione, di spostare il gioco da un lato all’altro, di non fornire mai riferimenti fissi. Quel piano funzionò alla perfezione, grazie soprattutto al dinamismo incessante di Neres, Politano e Anguissa, abili nel trascinare fuori zona gli avversari e aprire nuovi spazi.

Proprio il rendimento di quei giocatori rappresenta oggi un indizio importante in vista della nuova sfida tra Napoli e Atalanta. Conte, che già contro l’Inter aveva sorpreso tutti proponendo un tridente “leggero” con Neres falso nove, continua a dimostrarsi un tecnico capace di reinventarsi nelle situazioni difficili. Anche nell’ultima gara proprio contro i bergamaschi, il tecnico è tornato a un 3-4-2-1 costruito sulle emergenze, ma interpretato con grande pragmatismo.

La Gazzetta sostiene che sia lecito aspettarsi un’altra mossa inattesa dal tecnico azzurro. Nelle sfide in cui i margini si riducono, Conte sa trovare soluzioni nuove e spesso vincenti, quasi alimentandosi delle difficoltà per superare i limiti del momento. È per questo che ogni opzione resta aperta, inclusa quella di riproporre una linea offensiva estremamente mobile e imprevedibile.

Il vero dubbio riguarda la scelta tra Lang e Politano, anche se non è escluso che possano giocare entrambi insieme a Neres in un attacco ricco di fantasia e continui cambi di posizione. Uno scenario che renderebbe il Napoli particolarmente difficile da leggere e da marcare. Gasperini, avverte il quotidiano sportivo, è già preallertato: la sfida tattica è appena cominciata.