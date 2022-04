Conte si tiene stretto Kulusevski

Antonio Conte stravede per lo svedese. Il tecnico salentino non vorrebbe privarsi di Kulusevski, che potrebbe diventare un rimpianto per la Juventus

Il talento di Dejan Kulusevski sta conquistando la Premier League. Arrivato nella finestra invernale di mercato – un pochino in sordina – già dalle prime partite inglesi ha mostrato di che pasta sia fatto.

Il calciatore svedese sotto Conte sta mostrando tutto il suo talento, segnando e facendo segnare. Sono ben 5 gli assist offerti alla squadra, un apporto enorme considerando che è al terzo mese in Premier. Ora Conte vuole tenerselo stretto, forte di un colpo da oltre 35 milioni.

Kulusevski resta in Inghilterra?

Sul calciatore di proprietà bianconera pende un obbligo di riscatto nel caso in cui gli Spurs dovessero centrare la qualificazione in Champions League. Potrebbe però restare anche senza qualificazione, con Conte che stravede per lui.

Tutto però dipenderà dalla permanenza del tecnico ex Inter e Juventus, che potrebbe decidere di andarsene a fine stagione. Nel caso in cui dovesse succedere, resta da capire se potrebbe portar via Kulu con se o se la società possa decidere di riscattare comunque ll gicatore.

Su Conte ci sono voci continue dal Paris Saint Germain, squadra che quasi sicuramente silurerà a fine stagione Pochettino e a cui servirà un nuovo tecnico. Appare probabile che Kulusevski possa servire al Paris Saint Germain, specialmente perché in estate saluteranno sia Di Maria che Mbappé. In quel ruolo, dunque, potrebbe servire qualcuno. Ovviamente, per il momento resta fantamercato e semplici supposizioni. Non è detto però che ciò non possa accadere.