Napoli, Luca Marianucci ha conquistato Antonio Conte. Gazzetta: “Cresce allenamento dopo allenamento”

Il Napoli si prepara a un periodo intenso, con tante gare concentrate in pochi giorni e la necessità di ruotare gli uomini a disposizione. Antonio Conte dovrà dimostrare la sua abilità nella gestione del gruppo, dosando energie e minutaggi per mantenere alta la competitività della squadra. L’obiettivo è chiaro: affrontare al meglio questo tour de force senza pagare dazio sul piano fisico, evitando nuovi problemi muscolari che potrebbero complicare il cammino azzurro.

Dalle mura di Castel Volturno arrivano però segnali incoraggianti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei giovani più interessanti del gruppo, Luca Marianucci, potrebbe presto trovare spazio dal primo minuto. Il talento partenopeo è considerato pronto per un’occasione importante, e non è escluso che Conte lo lanci già nelle prossime sfide contro Torino o Lecce, per dare freschezza e nuove soluzioni alla retroguardia azzurra.

“Chi ha fretta di cancellare il recente passato è Marianucci: Conte lo ha lanciato titolare contro il Milan. Con la difesa in emergenza, uno stadio che ribolliva di passione con uno scontro al vertice da far tremare le gambe. E Luca ha pagato l’impatto, sverniciato da Pulisic in occasione del vantaggio rossonero”.

“Ma per Conte la prova di Marianucci era stata comunque positiva nel complesso e la fiducia non manca. E poi il ragazzo sta crescendo, allenamento dopo allenamento. Non è in lista Champions, e questo lo rende un serio candidato per una maglia già con il Torino, oltre che a Lecce se non dovesse recuperare Rrahmani”, conclude il noto quotidiano sportivo.