Conte sta pensando a un nuovo ruolo per Luca Marianucci: pronto già per la Roma?

Antonio Conte continua a cercare soluzioni all’emergenza che sta colpendo il suo Napoli, un problema ormai costante dall’inizio della stagione. L’allenatore salentino, costretto a fare i conti con una lunga lista di infortunati, sta valutando ogni possibile alternativa per mantenere equilibrio e competitività nella squadra. A tal proposito si sta valutando l’impiego del giovane Luca Marianucci in un ruolo totalmente nuovo rispetto a quello che ricopre abitualmente.

Le assenze pesanti a centrocampo hanno creato un vuoto difficile da colmare. La situazione sembrava poter migliorare con il progressivo recupero di Lukaku, ma il recente infortunio di Gilmour ha complicato ulteriormente il quadro. Con Anguissa e De Bruyne ai box, Conte dispone di pochissime opzioni affidabili in mediana. McTominay e Lobotka restano le uniche certezze nel cuore del campo, mentre Elmas, pur potendo adattarsi, non è considerato un centrocampista centrale puro. A ciò si aggiunge la poca esperienza di Vergara, utilizzato col contagocce dall’allenatore.

È proprio a causa di queste difficoltà che Conte ha deciso di sperimentare soluzioni alternative. Secondo quanto riportato da La Repubblica, durante la sosta per le Nazionali il tecnico azzurro ha provato Luca Marianucci, difensore di ruolo, come playmaker davanti alla difesa in un’amichevole con la formazione Primavera. Un test interessante che ha permesso allo staff di valutare le sue capacità in impostazione e la sua visione di gioco.

L’idea nasce dalla convinzione che Marianucci possa garantire solidità al reparto, sfruttando le sue doti difensive per proteggere la retroguardia pur muovendosi a ridosso della linea di centrocampo. Sebbene si tratti di una soluzione sperimentale, Conte sembra intenzionato a tenerla in considerazione almeno finché la situazione in infermeria non migliorerà. Il giovane difensore potrebbe quindi ritrovarsi improvvisamente al centro di un progetto tattico temporaneo ma cruciale.

Questa scelta potrebbe rivelarsi particolarmente utile in vista del match contro la Roma, una sfida delicata per il cammino del Napoli. Fino all’apertura del mercato invernale, Marianucci potrebbe rappresentare un jolly prezioso per tamponare l’emergenza. Una mossa d’emergenza, certo, ma anche il segnale di quanto Conte sia pronto a valorizzare i giovani pur di mantenere compatta e competitiva la sua squadra in un momento così complicato.