Conte stabilisce il limite per risolvere le situazioni di Anguissa e Raspadori

Il futuro di Frank Zambo Anguissa e Giacomo Raspadori al Napoli è ancora in bilico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, entrambi i calciatori non hanno ancora preso una decisione definitiva riguardo alla loro permanenza in azzurro. Antonio Conte, però, ha già fissato una linea chiara e inequivocabile: vuole chiarezza entro tempi ben definiti.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta lavorando intensamente sul fronte mercato, gestendo sia le entrate che le uscite. Diversi elementi della rosa partenopea sono già destinati a lasciare il club, mentre altri sembrano intenzionati a sposare con convinzione il nuovo progetto tecnico. Tuttavia, Anguissa e Raspadori rientrano in quella fascia di giocatori che ancora non hanno sciolto ogni riserva sulla loro volontà di restare.

Conte ha comunicato agli agenti dei due calciatori un messaggio diretto: entrambi sono ritenuti utili al progetto, ma se non sono pienamente convinti, il club non si opporrà a una loro eventuale cessione. L’unica condizione posta dal tecnico salentino riguarda le tempistiche: eventuali partenze dovranno concretizzarsi entro e non oltre il 30 luglio. Un termine netto per evitare incertezze nella fase cruciale della preparazione estiva.

Dal canto suo, Raspadori avrebbe già manifestato la volontà di restare a Napoli, deciso a giocarsi le sue chance nonostante la forte concorrenza in attacco. Un segnale importante, che testimonia l’attaccamento del giocatore al club e la voglia di emergere sotto la guida di Conte.

Diversa, invece, la situazione di Anguissa. Il centrocampista camerunese ha un rinnovo automatico già attivato, ma il suo entourage è al lavoro per negoziare un nuovo contratto, possibilmente con un adeguamento dell’ingaggio. Nonostante tutto, non si possono escludere colpi di scena dell’ultima ora, che potrebbero modificare gli equilibri in casa Napoli in vista della nuova stagione.