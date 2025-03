Conte tranquillizza i tifosi sulle condizioni di McTominay, non c’è rischio per Venezia

Grazie alla vittoria contro la Fiorentina per 2-1 grazie alle reti dei due attaccanti Lukaku e Raspadori, il Napoli ha accorciato in classifica portandosi a un solo punto di svantaggio dall’Inter capolista. Tuttavia, al termine del match, l’attenzione si è spostata sulle condizioni di Scott McTominay, uscito dal campo all’86’ minuto, alimentando qualche dubbio sul suo stato di salute. In conferenza stampa, Antonio Conte ha voluto subito rassicurare l’ambiente azzurro, spiegando che non si tratta di nulla di preoccupante per il centrocampista scozzese.

“McTominay? Non dovrebbe essere niente di particolare, dopo l’affaticamento della settimana”, ha dichiarato Conte, allontanando così i timori di una possibile assenza prolungata del giocatore. Il centrocampista ex Manchester United era già stato in dubbio prima della partita contro la Fiorentina, ma lo staff medico aveva dato il via libera per il suo impiego. La sua uscita nel finale di gara era dunque prevista per evitare rischi inutili in vista dei prossimi impegni.

L’ex Manchester United è diventato rapidamente un punto fermo del centrocampo azzurro, garantendo solidità e inserimenti offensivi. La sua presenza contro il Venezia, dunque, non dovrebbe essere in discussione, salvo eventuali complicazioni. Una buona notizia per il Napoli, che ha bisogno di tutti i suoi uomini migliori per affrontare al meglio la fase cruciale della stagione.

Domenica prossima, gli azzurri scenderanno in campo alle 12:30 allo stadio Penzo per affrontare il Venezia. Il Napoli, giocando prima dell’Inter, avrà la possibilità di portarsi momentaneamente in testa alla classifica, mettendo pressione sui nerazzurri, attesi in serata dal difficile impegno contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini, reduce dal travolgente 0-4 contro la Juventus, rappresenta un ostacolo temibile per gli uomini di Simone Inzaghi.

La corsa scudetto si fa sempre più avvincente e il Napoli, con un Antonio Conte determinato e una rosa sempre più competitiva, vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine. I tifosi sperano di vedere in campo McTominay già contro il Venezia, pronti a spingere la squadra verso un’altra vittoria fondamentale per il sogno tricolore.