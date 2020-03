Conte vara la sua Inter 2.0 e parte rifacendo il look all’attacco

All’Inter non ci si ferma mai. Nonostante la Serie A ferma e senza nessuna certezza di una ripartenza in tempi rapidi in Viale della Liberazione vengono gettate le fondamenta della squadra che verrà. Il primo obiettivo è quello di puntellare il reparto offensivo con almeno un paio di nuovi innesti. Al momento solamente l’ex Red Devil, Lukaku sembra essere certo di una sua permanenza in nerazzurro anche per l’anno prossimo.

Se Lautaro Martinez, con ogni probabilità, passerà la prossima stagione in Catalogna e Alexis Sanchez non verrà riscattato dal prestito con il Manchester United, allora l’unico a dover reggere il peso dell’attacco meneghino sarà il colosso Lukaku. E’ ovvio, quindi, che i primi provvedimenti nel prossimo mercato dovranno riguardare il reparto avanzato.

Di nomi nella lista di Marotta ce ne sono diversi. Tutti, più o meno, accendono l’entusiasmo e la fantasia del tecnico Conte, anche se i suoi prediletti rimangono poco più che un paio. Si tratta del pupillo dell’esperienza “Blues“, Olivier Giroud e del gabonese dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. L’ultimo, segnalato ormai come separato in casa nello spogliatoio dei Gunners.

Se per il primo sarà esclusivamente una questione d’ingaggio, visto che da giugno sarà libero da ogni vincolo contrattuale, per il secondo la strada si presenta tutt’altro che in discesa. L’ex primavera del Milan è arrivato in Premier soltanto due anni e dietro un pagamento di 65 milioni di euro per il suo cartellino al Borussia Dortmund. La valutazione al momento ricalca gli stessi valori del 2018 ma, si sa, l’Arsenal è un negozio caro e non è da escludere che si punti ad incassarne almeno una decina di milioni in più.

A sostenere comunque il peso dei movimenti in entrata dovrebbe pensarci la clausola da 111 milioni di euro del Toro che il Barcellona sembra ormai persuaso a pagare. Con una simile disponibilità economica non sarà difficile poter ammirare a San Siro top player come quelli inseguiti da Marotta e Conte.