Conte verso la conferma del 3-5-2 contro la Fiorentina: McTominay ci sarà

Il Napoli si appresta ad affrontare domenica alle ore 15:00 la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona in quella che sarà la ventottesima giornata di campionato. Con Neres e Anguissa ancora fermi ai box, questa settimana ha tenuto banco la condizione di McTominay che ha subito un leggero affaticamento muscolare, ma domani sarà regolarmente in campo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Conte non rinuncia al 3-5-2 specie dopo l’ottima prestazione della settimana scorsa contro l’Inter e confermerà in mediana Lobotka, Gilmour e proprio McTominay. Fastidi muscolari, dunque, superati e lo scozzese potrà prendere il suo posto da titolare.

In attacco, confermatissima la coppia Lukaku-Raspadori. Il belga, in particolare, dovrà dare qualche segnale importante visto che nelle ultime partite non è mai riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino: l’ultima sua marcatura risale alla sfida contro la Juventus.

Un Lukaku così, ovviamente, contribuisce negativamente alla scarsa vena realizzativa delle ultime partite e tutto il popolo napoletano spera che il belga possa tornare ad essere più prolifico per aiutare la sua squadra nelle ultime 11 partite per la volata scudetto.

Gli uomini di Conte scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Inter-Monza, sfida che andrà in scena questa sera al Giuseppe Meazza. Per cui, il Napoli saprà già se si dovrà trovare ad accorciare la distanza per ristabilire l’attuale -1 in caso di vittoria dei nerazzurri, oppure, nel caso in cui la squadra di Alessandro Nesta riuscisse a fare uno o più punti, avrebbe addirittura la possibilità del sorpasso.