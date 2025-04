Conte rimane al Napoli? Moggi: “Ha già deciso, nessun dubbio”

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus e voce sempre autorevole nel panorama calcistico italiano, è tornato a far parlare di sé con dichiarazioni destinate a scuotere l’ambiente della Serie A. Intervistato da TuttoMercatoWeb, Moggi ha rivelato che Antonio Conte avrebbe già scelto la sua prossima destinazione: il Napoli

“Nessun dubbio. Se vince il campionato rimane a Napoli. Altrimenti lo stesso, per riprovarci“, ha affermato Moggi con sicurezza, tracciando un possibile scenario che rivoluzionerebbe le panchine dei top club italiani visto il toto prossimo allenatore partenopeo già partito. Tra queste ipotesi, quella che più stuzzica l’immaginazione dei tifosi è certamente la permanenza di Antonio Conte sotto il Vesuvio.

Poi ha continuato: “Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. Lui ha imparato da noi che bisogna dare un obiettivo alle squadre. E quindi Conte ha sentito il dovere di svegliare una squadra. Ha proposto ai calciatori degli obiettivi. Sa perfettamente che il pubblico di Napoli è sportivo, ma ha detto determinate cose per svegliare la squadra dal sonno che l’aveva accompagnata per tutta la partita. Non era un distacco, ha parlato di motivazioni. Poi che in precedenza abbia fatto riferimento alla cessione di Kvara beh, è un dato di fatto. Ma tra il Napoli e Conte c’è pieno accordo. Fateci caso: De Laurentiis non ha replicato. E poi avere i libri contabili in regola ed essere primi vuol dire conoscere il proprio mestiere”.

Conte resta?

Antonio Conte proseguirà la sua avventura sulla panchina del Napoli. Nonostante i tanti rumors che lo volevano di ritorno alla Juventus o in cerca di una nuova sfida, tutto lascia intendere che l’allenatore salentino abbia già fatto la sua scelta: restare in azzurro e guidare il rilancio della squadra nella stagione 2025/26.