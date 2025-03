Conte “Voglio lui, è forte. Lo conosco da tanti anni”

Un nuovo retroscena su Antonio Conte è uscito fuori nelle ultime ore. Il tecnico salentino ha spinto fortemente pur di avere Billy Gilmour con sé al Napoli

Billy Gilmour ha raggiunto la forma migliore della sua carriera. Il giocatore del Napoli è stato definito in Scozia come un giocatore chiave per la Serie A. L’ex giovane dei Rangers ha dovuto pazientare in attesa della sua opportunità di brillare con la squadra di Antonio Conte, ma dopo aver attirato l’attenzione del suo allenatore in allenamento si è assicurato un posto da titolare. E non poteva arrivare in un momento migliore per la nazionale scozzese, con Gilmour che ora sta cavalcando l’onda in vista della partita di spareggio della Nations League con la Grecia della prossima settimana.

Il compagno di squadra e di nazionale di Gilmour, Scott McTominay, si è preso le luci della ribalta dopo il suo trasferimento dal Manchester United al Napoli in estate. Ma ora il 23enne è entrato di forza nei piani di Conte che ritiene sia l’arma segreta della sua squadra nella lotta con l’Inter per il premio più importante del calcio italiano, con un solo punto di distanza tra le due squadre.

“Compramelo, lo conosco da anni”

Pasquale Granata, direttore generale del comune di Napoli, parlò così durante il corso della trasmissione L’Infedele su Televomero: “Antonio Conte mi ha confessato di avere voluto fortemente Gilmour. Lo conosceva da tempo, da quando il Chelsea lo prelevò dai Rangers investendo circa un milione di euro. Antonio Conte fu subito colpito da quello che era all’epoca solo un ragazzino, giovanissimo. E quando il mister salentino è approdato nel capoluogo campano ha ricordato quel giocatore che lo aveva tanto impressionato chiedendo a Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, di acquistarlo. Lo riteneva molto forte”.