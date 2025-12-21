Conte vuole subito un rinforzo: arriverà nei primi giorni di gennaio

Il Napoli si avvicina alla finale di Supercoppa di domani contro il Bologna, ma la dirigenza è concentrata per farsi trovare pronta sul mercato di gennaio. Antonio Conte non ha lasciato spazio a interpretazioni: il primo rinforzo deve arrivare subito, già nei primi giorni del nuovo anno, e deve essere un giocatore pronto a scendere in campo senza bisogno di lunghi tempi di adattamento. Un messaggio chiaro, rivolto alla dirigenza, che testimonia l’urgenza di intervenire per mantenere alto il livello competitivo della rosa.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato su più tavoli, consapevole che il mese di gennaio rappresenta un passaggio chiave per assecondare le richieste dell’allenatore e dare nuove soluzioni tattiche alla squadra.

Il reparto che più necessita di interventi è senza dubbio il centrocampo. Conte, infatti, è costretto da tempo a fare affidamento sugli stessi interpreti, con il rischio di affaticamenti e cali di rendimento. Il rientro di Stanislav Lobotka è certamente una notizia positiva, ma non sufficiente a risolvere il problema. Lo slovacco non può reggere da solo l’intero peso della stagione, soprattutto considerando che Billy Gilmour è ancora alle prese con tempi di recupero non brevi. Da qui la richiesta precisa dell’allenatore: serve almeno un altro centrocampista, e serve subito.

Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Kobbie Mainoo. Il giovane talento ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione Napoli, dimostrando apertura e interesse per il progetto. Le difficoltà maggiori, però, riguardano la trattativa con il Manchester United, club che non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente il giocatore. Manna sta cercando di accelerare i tempi per evitare lunghe attese che potrebbero compromettere i piani tecnici.

Il Napoli, infatti, non vuole farsi trovare impreparato. Se l’operazione Mainoo non dovesse sbloccarsi rapidamente, la dirigenza è pronta a valutare alternative concrete. Nomi come Timber, Atta, Manzambi e Mouzakitis restano sullo sfondo, pronti a diventare opzioni reali. L’obiettivo è uno solo: consegnare a Conte un rinforzo già a inizio gennaio, per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore equilibrio e profondità.