Conte vuole tenerlo: ha posto il veto sulla cessione di un azzurro

Il Napoli riflette sul mercato, ma su un punto sembra esserci già una decisione chiara: Mathias Olivera non lascerà la maglia azzurra. L’allenatore Antonio Conte ha infatti scelto di puntare sull’esterno uruguaiano, bloccando qualsiasi ipotesi di cessione

L’uruguayano resta

Nonostante il mercato si può dire ormai finito, Antonio Conte è emerso come contento di un suo calciatore in particolare. Infatti, il tecnico salentino avrebbe richiesto a forte voce di trattenere Mathias Olivera nel suo Napoli.

Conte considera Olivera una pedina importante, soprattutto per la sua duttilità e la sua affidabilità. In caso di assenze o difficoltà nel reparto difensivo, l’uruguaiano rappresenta una soluzione pronta, capace di garantire equilibrio e continuità. Situazione che ha spinto i partenopei a non spingere per prendere qualcuno.

Un mercato cautelato e condizionato

Il Napoli ha continuato a valutare possibili rinforzi, ma ogni movimento è dipeso fortemente anche dalle uscite. Senza cessioni, infatti, è stato difficile intervenire in modo deciso. Tuttavia, la linea dell’allenatore è stata chiara: meglio tenere un gruppo solido che indebolire la squadra a stagione in corso.

Vedasi le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, sostituiti rispettivamente con Alisson Santos e Giovane. Due brasiliani che si spera possano esplodere definitivamente in azzurro, perché in questo momento i partenopei ne hanno bisogno.