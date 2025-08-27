Conte vuole trattenere il giovane napoletano: “Voglio che rimani”

Antonio Conte sarebbe stato chiaro con la dirigenza: vuole trattenere un giovane calciatore partenopeo. Si tratta di Antonio Vergara, su cui il tecnico salentino punta fortemente per il futuro

Vergara resta in azzurro?

Il giovane calciatore azzurro sembra indirizzato verso la permanenza con la squadra di Antonio Conte. Lo stesso tecnico salentino, infatti, ha premuto fortemente con la dirigenza per far sì che il giovane non vada via e nella ripresa della partita con il Sassuolo lo ha buttato in campo.

Un solo minuto in campo, ma che testimonia come l’allenatore del Napoli voglia iniziare a far assaggiare l’aria e l’erba dei campi di Serie A al giovane talento di Frattaminore. “Voglio che resti a Napoli, credo nelle tue qualità”, avrebbe detto il tecnico salentino con prontezza.

Il primo allenatore di Vergara ha parlato di lui

Qui di seguito le parole del primo tecnico del giovane napoletano, Rocco Capasso, intervenuto a 1 football: “A quanti anni ho capito che Vergara aveva la possibilità di giocare nel Napoli? Allora, io personalmente l’ho visto che aveva 7-8 anni, al torneo di Crispano. Rimasi subito impressionato. Contattammo il papà insieme al presidente Salvatore Lodi. Dopo un anno lo portammo già al Napoli, ci avrei scommesso senza esitazioni: avevamo capito che il ragazzo aveva un grande futuro”.