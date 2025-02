Conte vuole usare il tesoretto di Kvara e Osimhen: pronti tre colpi

Antonio Conte è deciso a prendere tre calciatori per la prossima stagione, utilizzando i soldi ottenuto dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia e da quella ormai sicura di Victor Osimhen

L’obiettivo dichiarato da Antonio Conte e questo suo Napoli è quello di tornare in Europa dopo un anno di astinenza dalle coppe europee. Tutto quello che potrebbe arrivare sarà tutto dettato da un conseguirsi di situazioni che potrebbero portare nuovamente al sogno: lo scudetto. Difficile, specialmente se si continua sulla strada difficile del non riuscire ad utilizzare le riserve.

Ad Antonio Conte si può dire tutto, sta facendo davvero qualcosa di straordinario, ma non che stia riuscendo a gestire al meglio la propria rosa. I giocatori sono tanti e alcuni, diciamolo, stanno dimostrando di non essere all’altezza del Napoli. Se i partenopei finiranno in Champions League servirà un mercato da 10, con innesti mirati anche per le seconde linee ed è proprio lì che Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, con l’ausilio di Giovanni Manna, vogliono arrivare.

Tre colpi per l’estate: ecco come verranno investiti i soldi di Kvara e Osimhen

Quelli del georgiano sono già stati incassati, quelli del nigeriano no. È, però, questione di tempo prima che il giocatore attualmente in prestito al Galatasaray venga venduto. Aurelio De Laurentiis lo ha rinnovato con una clausola da circa 75-80 milioni e sicuramente saluterà il Napoli. Il tesoretto dei due ex Napoli verrà reinvestito e sono tre i colpi in canna.

Di base arriveranno circa 40 milioni dalla Champions, più i 75 di Kvara e i minimo 70 per Osimhen si arriva a cifre davvero interessanti. Cifre che potrebbero portare all’ombra del Vesuvio Nico Paz, Ademola Lookman e Victor Gyokeres. Tutti nomi difficili, ma non impossibili. Se si hanno i soldi, si può fare tutto nel calcio.