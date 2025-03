Contini si ferma, lungo stop per lui: al suo posto Turi

Nikita Contini rischia un lungo stop e al suo posto potrebbe fare da secondo portiere il giovane Turi. Il giovane fa parte della Primavera partenopea allenata da Rocco

Nikita Contini si è ufficialmente fermato e ad annunciarlo è stato il Napoli stesso. Il secondo portiere partenopeo rischia un lungo stop, come annunciato dagli azzurri stessi: “Nikita Contini ha riportato un risentimento muscolare. Il giocatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Uno stop abbastanza pesante, considerando quanto sia importante il ruolo del portiere all’interno dello scacchiere di Antonio Conte. Certo, Alex Meret e Simone Scuffet sono rispettivamente primo e secondo portiere, e improbabile che Contini giochi, ma lo stop di Contini può farsi sentire sia a livello di spogliatoio che numerico. Nella sfortunatissima eventualità in cui ci sia qualcosa di sbagliato a livello fisico nei due estremi difensori, o anche una squalifica, il Napoli si ritroverebbe con gli uomini contati.

Claudio Turi al suo posto

Al posto di Nikita Contini, il Napoli ha deciso di far entrare in prima squadra il giovane Claudio Turi. Classe 2005 della Primavera partenopea, con cui in questa stagione ha collezionato 14 presenze e subito 13 gol. Sono ben 4 le clean sheets per il giovane portiere, che però ha rimediato ben due cartellini gialli. Sinonimo di temperamento abbastanza forte, da parte sua.

Sotto Dario Rocco il giovane portiere ha potuto mostrare di potersi meritare la chiamata della prima squadra, anche se appare difficile pronosticare quali saranno le prossime mosse. Intanto, il giovane vuole assolutamente mettersi in mostra e, poi, chissà, provare a guadagnarsi un posto futuro.