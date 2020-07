La presunta conoscenza tra De Martino e la Marcuzzi risalirebbe all’Isola dei Famosi

L’indiscrezione lanciata ieri dal giornale Dagospia riguardo a una possibile avventura tra Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi ha già fatto il giro del web ed è tra le notizie più commentate sui social network, ma non solo. Dopo la separazione con Belén Rodríguez, il noto ballerino napoletano si ritrova al centro del gossip, dal quale, in realtà, forse non si era mai defilato.

Dei tre, l’unico che si è già esposto pubblicamente è stato Stefano De Martino, che attraverso le sue storie di Instagram ha prontamente smentito la vicenda e l’ha etichettata come Fake News. Il conduttore televisivo ha anche aggiunto che non è giusto mettere in giro queste voci false specie quando ci sono dei bambini in mezzo e, soprattutto, che quando si innamorerà e si fidanzerà di nuovo lo comunicherà a tutti.

La presunta conoscenza tra Alessia Marcuzzi e de Martino risalirebbe al 2018 quando entrambi hanno condotto l’Isola dei Famosi. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI STEFANO E ALESSIA MARCUZZI INSIEME.

Del resto, a sceglierlo come inviato dall’Honduras fu la stessa Alessia Marcuzzi che in un’intervista di quello stesso anno al settimanale Chi aveva dichiarato: “Ho scelto subito Stefano perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti”. Chissà neanche lei stessa ha potuto resistere al suo fascino come si dice in queste ore.

In ogni caso, anche la Marcuzzi sembra non passarsela bene con suo marito Paolo Calabresi Marconi. Dopo varie voci riguardo a una possibile rottura, la bella presentatrice ha smentito le voci, ma adesso, probabilmente, ci si aspetta anche una sua reazione a tutte queste voci.