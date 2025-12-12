Contro il Napoli l’Udinese avrà tre assenze: ecco chi sono

Kosta Runjaic contro il Napoli dovrà fare a meno di ben tre calciatori, che non saranno presenti per via di condizioni fisiche non propriamente tra le migliori. Quasi sicuramente ci sarà un cambio di modulo per adattarsi alle esigenze della squadra

Tre assenti per l’Udinese

L’Udinese di Kosta Runjaic si avvicina alla sfida contro il Napoli e lo fa con tre assenze abbastanza importanti. Nella sfida contro i campioni d’Italia, infatti, mancheranno sicuramente Atta, Kamara e Zemura. Tutti giocatori usati abbastanza dal tecnico tedesco nell’ultimo periodo e che salteranno la sfida con i partenopei.

Ancora dubbi, intanto, su Kristensen. Il terzino danese è di rientro da un infortunio muscolare e non sembra ancora tanto in forma, quindi partirà sicuramente dalla panchina. Il tecnico classe ’71, intanto, non le ha mandate a dire a Lorenzo Lucca.

Astio verso il suo ex attaccante

Runjaic ha voluto lanciare una frecciatina a Lucca, dicendo: “È andato via senza salutarmi, non vedo perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi. A volte nel calcio va così, gli auguro il meglio e sicuramente domenica sarà motivato, ma lo saremo anche noi, avremo la giusta rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa”. Parole che fanno capire quanta voglia ci sia nell’ambiente Udinese, che vuole cercare di far bene contro gli azzurri.