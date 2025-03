Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza

David Neres scalpita ed è pronto per ritornare in campo. L’attaccante azzurro ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e sono arrivati segnali confortanti dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno, con il calciatore che ha dato segnali incoraggianti ad Antonio Conte.

La decisione ufficiale arriverà oggi alle ore 14.30 da Antonio Conte in conferenza stampa. Mentre Zambo Anguissa rientrerà immediatamente, seppur in panchina, più dubbi ci sono su Neres visto che è stato fermo per diverso tempo.

Come accaduto per altri calciatori azzurri fermi per più di due settimane, Antonio Conte non forzerà il rientro ma porterà l’azzurro a recuperare scampoli di partita prima di avere la forma completa. È già successo con Alessandro Buongiorno ed Oliveira, lo stesso sarà per Neres che però potrebbe già prendere parte alla partita, seppur dalla panchina.