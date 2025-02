Convocazione in nazionale per un centrocampista del Napoli

Un giovane centrocampista della rosa di una delle squadre giovanili del Napoli è stato convocato nella nazionale italiana di categoria

Una lieta sorpresa per un giovane calciatore delle giovanili del Napoli, anche se tanto sorpresa non è. Vincenzo Prisco, centrocampista classe 2008, è stato convocato per l’ennesima volta con la nazionale italiana under 17.

Un vero attestato di stima da parte del commissario tecnico Massimiliano Favo, che oltre a lui ha convocato anche altri 21 ragazzi. Un motivo in più di orgoglio per i partenopei, che puntano sempre più al futuro di squadra e nazionale, sperando che questi ragazzi possano arrivare tra i più grandi.

La lista dei convocati

Qui di seguito, la lista dei 22 ragazzi convocati del commissario tecnico della nazionale under 17 italiana per le prossime partite di categoria:

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Andrea Cullotta (Milan), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Mambuku (Stade de Reims), Jacopo Del Fabro (Juventus), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Vincenzo Prisco (Napoli), Leonardo Rodella (Southampton), Marco Tiozzo Pagio (Juventus); Attaccanti: Francesco Bellone (Genoa), Danilo Busiello (Empoli), Vincenzo Damiano (Atalanta), Cristian Galvano (Brescia), Matteo Gibertini (Genoa).

Qui di seguito anche lo staff: Staff – Tecnico: Massimiliano Favo; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Sofia Calaciura Clarich e Alessio Rossato; Fisioterapista: Giorgio Giannini; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Segretario: Massimo Petracchini.