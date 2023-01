Coppa Italia, il Napoli la squadra che avrà più ore di riposo: “24 ore in più rispetto alle altre”

La partita contro la Cremonese è stata fatale per la SSC Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è uscita dalla Coppa Italia in un Maradona comunque pieno di tifosi e con un tempo non proprio gradevole.

Il portale bianconero.com, evidenzia come ci siano delle differenze tra il Napoli e le altre squadre della Serie A proprio nella disputa della Coppa Italia. Gli azzurri, infatti, come fa notare il portale, avranno 24 ore in più per smaltire la partita giocata contro l’ultima in classifica.

“Il Napoli andrà in scena in Coppa Italia questa sera alle ore 21 contro la Cremonese al Diego Armando Maradona. Tornerà poi a giocare sabato alle 18 contro la Salernitana in trasferta. Discorso diverso per la Juventus però che giocherà contro il Monza giovedì sera alle ore 21 e tornerà in campo domenica alle 20.45 contro l’Atalanta“.

“I partenopei invece, potranno godere di ben 24 ore in più di riposo rispetto alle altre squadre“