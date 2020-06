Coppa Italia, Juventus-Milan, le formazioni: ballottaggio Pjanic-Khedira, Rebic unica punta

Le ultime sulle scelte di Sarri e Pioli in vista della sfida di stasera in Coppa Italia

In Italia torna il calcio giocato, questa sera ore 21 Juventus e Milan scenderanno in campo nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, primo appuntamento ufficiale dopo l’emergenza sanitaria. All’andata la sfida finì 1-1 con reti di Rebic e Cristiano Ronaldo, bianconeri, dunque, che partono leggermente avvantaggiati.

JUVENTUS – Sarri deve sciogliere vari dubbi di formazione: in porta Buffon in vantaggio su Szczesny; in difesa Cuadrado al posto di Danilo; in mediana ballottaggio Khedira-Pjanic, a completare il reparto Matuidi e Bentancur; in attacco tridente con Douglas Costa, Dybala e Ronaldo.

MILAN – In casa rossonera Pioli si affida al 4-2-3-1: in difesa Conti a destra, Calabria a sinistra e coppia di centrali composta da Kjaer e Romagnoli; in cabina di regia Kessie e Bennacer; in attacco Rebic unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.