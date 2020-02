Coppa Italia, Napoli – Inter: ecco la probabile formazione azzurra

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Lecce tra le mura amiche del San Paolo, il Napoli è chiamato a reagire ed a farlo al più presto possibile. La stagione infatti è ricca di appuntamenti e mercoledì la squadra di Gennaro Gattuso tornerà di nuovo in campo.

L’impegno sarà arduo: gli azzurri andranno a San Siro per disputare contro l’Inter la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Per l’occasione il tecnico calabrese sta studiando l’11 anti-Inter, tra acciaccati e rientri importanti. Ecco quindi la probabile formazione del Napoli per il match di Coppa Italia.

Tra i pali dovrebbe esserci il ritorno di Alex Meret, scivolato in panchina nella gara con il Lecce per un piccolo fastidio all’anca. Davanti a lui dovrebbe tornare Kostas Manolas, coadiuvato probabilmente da Kalidou Koulibaly. Per i ruoli di terzini ecco Mario Rui sulla sinistra e Di Lorenzo sulla destra, in leggero vantaggio su Hysaj.

Le chiavi della regia di centrocampo saranno nuovamente affidate con ogni probabilità a Diego Demme. Molti sono i dubbi invece riguardo i ruoli di mezzala: Allan e Fabian Ruiz infatti non sono al meglio e verranno valutati in questi allenamenti. Probabile un impiego dal 1′ di Elmas. In attacco invece sembra sicuri della titolarità Callejon sulla destra e Mertens a prendere il posto di Milik. A sinistra Insigne potrebbe essere tenuto a riposo a vantaggio di Hirving Lozano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Lozano. All.: Gennaro Gattuso.