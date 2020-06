Coppa Italia, Napoli-Juventus: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Napoli e Juventus, che domani sera allo Stadio Olimpico di Roma si sfideranno per mettere le mani sulla Coppa Italia, calcio di inizio ore 21 e diretta televisiva Rai.

I partenopei arrivano alla sfida dopo aver eliminato l’Inter di Conte. Gattuso per l’occasione dovrà fare a meno di Ospina squalificato, spazio dunque a Meret. In difesa recuperato Manolas, ma al greco dovrebbe essere preferito Maksimovic. A centrocampo rientra Fabian Ruiz; in avanti Callejon favorito su Politano.

Qualche dubbio di formazione anche per Maurizio Sarri. Il tecnico al momento sembra orientato a puntare su Danilo sulla corsia di destra e su Khedira a centrocampo al posto di Pjanic, con Bentancur in cabina di regia. In avanti ballottaggio Cuadrado-Douglas Costa, con il colombiano favorito.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri