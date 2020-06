Coppa Italia, Sarri ed il ‘non saluto’ a De Laurentiis: ecco com’è andata [FOTO]

In rete sta divenendo virale una foto riguardante la finale di Coppa Italia in cui si vede Maurizio Sarri che, incrociando sul proprio cammino il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, tira dritto senza salutare il numero 1 del Napoli.

Un accadimento che ovviamente ha fatto molto parlare. Ad analizzare la vicenda è intervenuto, in questi ultimi giorni, Il Mattino. Secondo il quotidiano italiano il ‘non gesto’ di Maurizio Sarri sarebbe stato premeditato.

Il tecnico della Juventus infatti, non in buoni rapporti con Aurelio De Laurentiis, era rimasto assai stizzito quando quest’ultimo l’ha identificato come traditore in una recente intervista. Una parola che non è andata affatto giù a Maurizio Sarri.

Ed ecco allora lo scatto fotografico che ha immortalato De Laurentiis a bordo campo accennare un saluto, non ricambiato, al tecnico che tanto aveva voluto al Napoli. Il tutto sotto lo sguardo del presidente della Juventus Andrea Agnelli, il quale ha assistito alla scena con un’espressione sorpresa.

Da notare inoltre come poco prima, a bordo campo, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis aveva salutato Gonzalo Higuain, scambiando addirittura qualche chiacchiera con il giocatore. Un accaduto particolare se si considera come tra i due di certo non scorra buon sangue dopo la separazione avvenuta in quel di Napoli.