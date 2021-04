Coprifuoco posticipato, Costa incita il Governo a riflettere sulla questione

Tra i nuovi provvedimenti in arrivo, quello che più suscita dibattiti è un’eventuale coprifuoco posticipato. Quest’ultimo scatterebbe idealmente alle 23 anziché le 22, permettendo alla clientela di locali di rimanere fuori più a lungo. Un soggetto che tuttavia non sembra mettere tutti d’accordo ai piani alti.

RIDARE SPERANZA – Tra i favorevoli troviamo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale, se non altro, invita il Governo a riflettere su tale proposta. Un modo, come dice lui stesso, per ridare speranza e fiducia ai cittadini. Ecco cosa dichiara nello specifico:

«Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora il coprifuoco, soprattutto consentendo una cena al ristorante all’aperto, possa essere approfondita. Ci vuole tanta responsabilità e consapevolezza, siamo all’inizio di un percorso».

«L’importante – sottolinea Costa – è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini. E se arriverà una o due settimane dopo, non credo sia questo il problema».

ANCORA PRESTO – L’argomento potrebbe quindi essere momentaneamente rinviato a maggio o a giugno. Cosa che non coincide con la proposta in arrivo della Lega. Ovvero posticipare il coprifuoco, appunto, fino alle 23 se non a mezzanotte. L’obbiettivo infatti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni è quello di progressivamente annullare la chiusura serale obbligatoria. Purtroppo secondo gli esperti siamo ancora ben lontani da poterlo fare, in quanto la movida serale risulta ancora essere quella più pericolosa.

Aspettiamo quindi ulteriori aggiornamenti, a seguito delle varie proposte che saranno presentate al Governo tra il 21 e il 22 aprile.