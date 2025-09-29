Corbo: “Due talenti trascurati da Conte”. Ecco chi sono

Secondo Antonio Corbo, due talenti del Napoli meriterebbero più spazio. Secondo il giornalista de “La Repubblica”, infatti, i due calciatori in questione stanno avendo meno spazio di quanto meriterebbero

Due talenti da mandare in campo?

Inserimento graduale o semplicemente altre preferenze tattiche? Quelli di David Neres e Noa Lang sono, indubbiamente, i talenti più cristallini del Napoli per quanto riguarda tecnica di base, con i due esterni che sono anche tra i migliori calciatori di Serie A per potenziale offensivo.

Antonio Conte, però, non li fa giocare. I tifosi partenopei sono incuriositi e straniti allo stesso tempo, con l’olandese che ha collezionato appena 30 minuti totali e il brasiliano che, nonostante l’infortunio recente, ha raggiunto soltanto i 52 minuti. Uno spreco eccessivo, considerando quanto sono costati i due e quante opportunità potrebbero dare a questo Napoli.

Corbo parla della situazione

A dipingere il quadro della situazione è stato Antonio Corbo de “La Repubblica”, che ha detto: “La disperata fase offensiva del Napoli nel finale, veemente in Lang e Neres che

colpisce anche un palo, lascia tracce di meditazione su questo strano avvio di

stagione. Mette a tacere chi non ha gradito la sostituzione ma riscatta anche due

esterni come Lang e Neres, un po’ trascurati finora. Comincia un altro Napoli. Non contano i gradi, gioca chi combatte e ha voglia, coraggio e fisico idoneo per meritare le nuove regole di ingaggio”.