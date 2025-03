Corbo: “Garnacho? Nessun rimpianto per il Napoli, croce per lo United”

Alejandro Garnacho sembrava poter essere un grosso rimpianto invernale per il Napoli, ma l’esterno argentino sta deludendo tutte le aspettative in questa seconda parte di stagione in Inghilterra

“È un nostro giocatore e sono davvero contento di lui. Sta migliorando molto, è giovane e quindi può recuperare molto bene. Vogliamo sfruttare tutto il talento di Garnacho per vincere”. Così Ruben Amorim, durante il mercato invernale di gennaio, parlava dell’esterno argentino. Il calciatore del Manchester United era dato per partente, con Napoli e Chelsea sulle sue tracce.

Alla fine non s’è fatto nulla, con i partenopei che hanno preso Noah Okafor come “sostituto” di Khvicha Kvaratskhelia. Lo svizzero non ha ancora inciso con la maglia del Napoli, si sta riprendendo da un infortunio, ma Garnacho sta avendo una situazione molto più complicata. Tanto che Amorim ha rilasciato queste dichiarazioni negli scorsi giorni, dopo che il calciatore ha lasciato la panchina prima della fine della partita con l’Ipswich: “Il giorno dopo la partita Garnacho è venuto nel mio ufficio. Mi ha detto di essere andato direttamente nello spogliatoio per cambiarsi, visto che la divisa era bagnata. Ha guardato la partita da lì, non dalla panchina, e a fine gara è tornato a casa. Non c’è alcun problema in questo. Però, gli ho detto che tutto è importante al Manchester United, la percezione in ogni club è molto importante. Quindi, in conclusione, Garnacho pagherà una cena a tutta la squadra“.

Corbo parla di Garnacho

Qui di seguito le parole di Antonio Corbo a La Repubblica, nella sua consueta analisi: “Non c’è il sostituto di Kvaratskhelia, ma come poteva? Era urgente cederlo per evitare una beffa. Per fortuna non c’è Garnacho, possono poi vantarsi oggi De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Tra sostituzioni e screzi il costosissimo spagnolo suggerito da fonti italiane interessate è la croce del Manchester United”.