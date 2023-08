Corbo: “Osimhen? ADL lo venderebbe anche agli arabi, ma c’è un problema”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte per parlare della situazione legata a Victor Osimhen

L’operazione di blindatura di Victor Osimhen è già in corso in un Napoli che ha regnato incontrastato sullo scudetto. Si è certamente affermato come uno dei fiori all’occhiello del progetto che sarà guidato da Rudi Garcia. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, prolungherà la sua permanenza in Italia anche se per ora la trattativa sembrerebbe essersi fermata.

Tuttavia, sembra che dal campionato in Arabia Saudita possa arrivare un’offerta a cambiare il destino dell’internazionale nigeriano. Tutto questo, ovviamente, perché l’Al-Hilal è intenzionato ad acquistare il giocatore. Da giorni non si parla d’altro, con il calciatore che però sta tentennando davanti alle offerte degli sceicchi.

Cosa ha detto Corbo sulla vicenda

Secondo quanto riportato da Antonio Corbo, la trattativa sarebbe lontana dalla conclusione. I soldi gli arabi li hanno, ma non ci sarebbe l’intesa economica con Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa ha detto il giornalista: “Tanti soldi offerti ai giocatori e non alla società: in questo modo stanno operando in Arabia, scombussolando il mercato europee. Il Napoli lo venderebbe venderebbe pure, Osimhen agli arabi, ma il problema è che i sauditi offrono al calciatore più di quanto potesse immaginare e propongono alla società, invece, meno di quanto chiesto da De Laurentiis. Il vero problema è questo.

Così facendo, gli arabi falsano tutto. Stanno facendo un’opera di ‘hunting’, andando a caccia diretta di giocatori e cercando di convincerli a trasferirsi a prescindere da ciò che pensino le loro squadre di appartenenza“.