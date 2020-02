Corona Virus, Giulia De Lellis ai fan: “Seguite le regole di base e prestiamo attenzione”

In questi giorni, l’Italia sta affrontando il drammatico problema del Corona Virus arrivato direttamente dalla Cina. Purtroppo i casi al nord del Paese stanno aumentando ma fortunatamente alcuni contagiati stanno guarendo. Lo Spallanzani a Roma, infatti, ha dimesso ben 75 persone su 114. Numeri che fanno tornare un po’ di fiducia nei cittadini. Nel frattempo i vip cercano di tranquillizzare i fan sui social e mandare messaggi positivi.

GIULIA DE LELLIS COMMENTA IL CORONA VIRUS – Giulia De Lellis, nota influencer da 4,5 milioni di followers, ha deciso di affrontare questa complessa tematica e di calmare i suoi seguaci. La ragazza ha più volte dichiarato di essere ipocondriaca ed è per questo che non sta vivendo bene questa situazione.

“Vi voglio dire al volo due parole sul Coravirus, non per creare allarmismi, anche se ultimamente sto malissimo perché sono ipocondriaca” ha esordito su Instagram. “Se avete una tosse abbastanza forte o avvertite la febbre, mi raccomando, non andate all’ospedale. Lavatevi le mani e non toccatevi gli occhi: sono regole di base, cose che dovrebbero essere fatte tutti i giorni. Lo sto facendo spesso, tra un po’ mi cadono le mani. Prestiamo attenzione, ragazzi, a questa cosa che, a dire la verità, l’avevo sottovalutata. Mi sta tornando una forte agitazione” ha ammesso l’influencer un po’ preoccupata.

CENTRALINI OCCUPATI E PREZZI ESORBITANTI – In queste ore, ha dichiarato la De Lellis, i centralini dei vari ospedali del settentrione stanno letteralmente impazzendo a causa delle numerose chiamate da parte di cittadini spaventati. La psicosi da corona virus sta facendo più vittime del virus stesso e oltre a infondere paura, sta sviluppando una sorta di razzismo dei cittadini nei confronti di persone asiatiche, non necessariamente cinesi. Inoltre, è in atto una vera e proprio opera di sciacallaggio da parte di criminali decisi a rubare nelle case di anziani spacciandosi per operatori sanitari. Un’altra tematica affrontata da Giulia De Lellis è il prezzo esorbitante di gel disinfettanti come Amuchina, alcuni addirittura a 88 euro!