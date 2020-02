Corona Virus, Serena Enardu con la mascherina su Instagram: i fan la criticano

Serena Enardu, reduce dal Grande Fratello Vip, sta facendo i conti con la psicosi da Corona Virus che si sta abbattendo sull’Italia. A causa dei diversi contagiati e un modesto numero di vittime, in molti si stanno dedicando alla caccia delle mascherine e flaconi di Amuchina, diventati ormai merce rara soprattutto nel nord Italia.

SERENA ENARDU PUBBLICA UNO SCATTO SU INSTAGRAM – Serena, spesso in viaggio per lavoro tra una sponsorizzazione e un’altra, è corsa ai ripari indossando la mascherina.

“So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata… tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo. Non mi costa niente… Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!” ha commentato la Enardu su Instagram. Tuttavia, il post ha agitato gli utenti.

IL WEB CONTRO L’USO SPROPOSITATO DELLE MASCHERINE – I followers hanno bacchettato la scelta di Serena poiché non solo ha sbagliato mascherina, ma sta alimentando allarmismi inutili. Il Ministero della Salute, infatti, ha più volte ribadito che l’uso delle mascherine deve essere circoscritto ad un numero limitato di cittadini, quelli con patologie, dalla più lieve alla più grave. I cittadini in salute non devono alcun modo utilizzarla poiché inutile!

“Informatevi bene, la mascherina usata nel modo sbagliato diventa ricettacolo di germi e quindi è controproducente. Infatti quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male non a chi sta bene, vi fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri” ha commentato una fan.

Inoltre, Serena nello scatto è seduta per terra e il Corona Virus resiste a lungo sulle superfici.