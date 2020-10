Coronavirus, a Frattamaggiore scatta il coprifuoco: stop agli assembramenti del fine settimana

Visto il considerevole numero di positivi al Coronavirus in Campania, a correre ai ripari non è solo il governatore della regione Vincenzo De Luca. Un sindaco di un paese in provincia di Napoli ha infatti imposto delle misure restrittive anti-contagio, tra cui il coprifuoco.

“La situazione a Frattamaggiore non è confortante” – Si tratta di Frattamaggiore, dove attualmente sono presenti 48 positivi, di cui 3 sono ricoverati. Per arginare i contagi, il sindaco Marco Antonio Del Prete il 6 ottobre ha firmato un’ordinanza che sarà valida fino all’8 novembre su tutto il territorio comunale. Tra le imposizioni, spicca il coprifuoco applicato da giovedì sera fino a domenica.

A spingere il sindaco a prendere tale decisione è stata la movida incontrollata, che ha visto tantissime persone creare assembramenti, non rispettando distanze sociali e senza indossare mascherine. Per ovviare al problema, scatterà quindi un coprifuoco che proibirà quindi gli assembramenti dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, dal giovedì alla domenica.

Ad annunciare l’ordinanza è proprio il sindaco Del Prete, parlando con i concittadini tramite un video pubblicato su Facebook. In questo modo, l’uomo ha spiegato chiaramente cosa si potrà e non si potrà fare:

“In questa ordinanza è contenuto il divieto assoluto di stazionamento nei luoghi pubblici nelle ore serali del weekend quando questo crei assembramenti. Nessuna limitazione della libertà personale, nessun divieto di passeggiare, di andare a bere una birra, in pizzeria o al ristorante. Ma non voglio assolutamente più vedere scene come quelle di sabato sera: dovete e dobbiamo capire che questa battaglia la si vince soltanto se combattiamo insieme. Quindi rispettiamo le regole, indossiamo sempre la mascherina e soltanto così supereremo questa pandemia”.