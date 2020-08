Coronavirus, a Latina chiusi un bar, una pizzeria ed una discoteca

Sono ormai cinque mesi da quando l’Italia è piombata nell’incubo Coronavirus. Dal mese di febbraio, molte sono le cose che sono cambiate e, al momento, non ancora si è riusciti a tornare alla normalità. È necessario, infatti, che tutte le linee guida siano rispettate per evitare un’impennata dei contagi.

Mentre in Italia la situazione ha subito un notevole miglioramento, altri Paesi come Francia e Spagna, sono ritornati a dati giornalieri allarmanti.

Per evitare di finire in una situazione simile, gli esperti italiani cercano di avere sotto controllo la situazione, monitorando l’indice Rt regione per regione. Bisogna, infatti, ancora registrare dei focolai nell’intera penisola.

Nella giornata di ieri, in particolare, c’è stato un intervento deciso da parte del Comune di Latina, il quale ha disposto la chiusura di una pizzeria, di una discoteca ed di un bar. La chiusura sarà in via temporanea dal momento che due persone positive al Covid hanno frequentato quei locali. Il Sindaco Damiano Coletta, in attesa gli interventi di sanificazione, ha chiuso il bar 111 di Via del Lido, la pizzeria Scatto Matto di Via Le Corbusiner e la discoteca l’Ombelico di Via Albanese.

Questo dimostra come non bisogni sottovalutare la situazione e continuare a rispettare le misure anti-contagio. Al momento, infatti, queste rappresentano l’unica soluzione e non rispettarle sarebbe da irresponsabili.